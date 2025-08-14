Befogadta otthonába, munkát is adott neki, mégis lopás lett a történet vége

Megbíztak benne, bejáratos volt a sértett és családja által lakott házba, ám meglopta őket, derül ki a Zala Vármegyei Főügyészség közleményéből. A vádlott tavaly július 18-án este bement a sértett nyitva hagyott házába, és az egyik szobából egy porcelán kancsót, arany ékszereket – fülbevalókat, nyakláncokat, gyűrűket –, tabletet és egy telefontöltőt is ellopott.

Meglopta jótevőjét. Többek között a képen látható ékszereket tulajdonította el a vádlott

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

Meglopta segítőjét – Az okozott kár nagy része megtérült

A vádlott ezután a sértett testvérét kérte meg arra, hogy vigye el Nagykanizsára gépkocsival, cserébe pedig az ellopott arany ékszerekből adott neki három fülbevalót és két aranyláncot. Amikor a sértett testvére tudomást szerzett arról, hogy mindezt ellopta, a vádlott visszaadta az ékszereket a sértettnek. A nyomozó hatóság pedig további ékszereket, valamint a tabletet és a telefontöltőt is lefoglalta, így a lopással okozott 601 ezer forintos kárból 440 ezer forint megtérült, ismertette a bűnügyet dr. Németh Eszter, a főügyészség helyettes sajtószóvivője.

A férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat.