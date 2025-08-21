augusztus 21., csütörtök

Beavatkozás

47 perce

Még a kivágott fa is képes izzani! A tűzoltók gyorsan megoldották a problémát

Izzani és füstölni kezdett egy kivágott fa törzse szerda délelőtt Keszthelyen, egy Tapolcai úti családi háznál – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

Gyuricza Ferenc

A város hivatásos tűzoltói vízsugárral rövid idő alatt eloltották a tüzet. 

 

