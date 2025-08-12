A disznóólban nevelgette a kábítószert, de lebukott a német férfi

A nagyatádi rendőrök az év elején fedezték fel a cannabisültevényt, ahol 18 tő, még le nem szüretelt növényt, illetve majdnem egy kiló szárított vagy száradásban lévő növényi származékot foglaltak le. Kiderül, a férfi a kábítószer beszerzésével járó kockázatokat nem akarta vállalni, ezért döntött úgy 2024-ben, hogy droggazdaságot hoz létre.

Disznók helyett kábítószert nevelgetett.

Fotó: ügyészség

