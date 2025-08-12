augusztus 12., kedd

Felfüggesztett börtön

1 órája

A disznóólban nevelgette a kábítószert, de lebukott a német férfi

Címkék#disznóólban#marihuána#ültetvény

A disznóólban termesztett marihuánát egy középkorú német férfi Somogyban. Az ügyészség most felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kéri a bíróságtól, derül ki a sonline.hu írásából. 

Zaol.hu

A nagyatádi rendőrök az év elején fedezték fel a cannabisültevényt, ahol 18 tő, még le nem szüretelt növényt, illetve majdnem egy kiló szárított vagy száradásban lévő növényi származékot foglaltak le. Kiderül, a férfi a kábítószer beszerzésével járó kockázatokat nem akarta vállalni, ezért döntött úgy 2024-ben, hogy droggazdaságot hoz létre.

Disznók helyett kábítószert nevelgetett. 
Fotó: ügyészség

Részletek a sonline.hu-n olvashatók.

 

