Felfüggesztett börtön
1 órája
A disznóólban nevelgette a kábítószert, de lebukott a német férfi
A disznóólban termesztett marihuánát egy középkorú német férfi Somogyban. Az ügyészség most felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását kéri a bíróságtól, derül ki a sonline.hu írásából.
A nagyatádi rendőrök az év elején fedezték fel a cannabisültevényt, ahol 18 tő, még le nem szüretelt növényt, illetve majdnem egy kiló szárított vagy száradásban lévő növényi származékot foglaltak le. Kiderül, a férfi a kábítószer beszerzésével járó kockázatokat nem akarta vállalni, ezért döntött úgy 2024-ben, hogy droggazdaságot hoz létre.
Részletek a sonline.hu-n olvashatók.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre