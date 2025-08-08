augusztus 8., péntek

Hívták a mentőket

15 perce

Magatehetetlen embert találtak a zalai településen

Korosa Titanilla
Magatehetetlen embert találtak a zalai településen

A tűzoltók segítettek az esetnél

Forrás: ZH

Nem reagált ismerőseinek egy ember Galambokon, egy Halastó úti ingatlannál csütörtökön. A zalakarosi hivatásos tűzoltók bejutottak a lakásba, ahol megtalálták a magatehetetlen, életjelet nem adó tulajdonost, akit átadtak a mentőknek - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

