Magatehetetlen embert találtak a zalai településen

Nem reagált ismerőseinek egy ember Galambokon, egy Halastó úti ingatlannál csütörtökön. A zalakarosi hivatásos tűzoltók bejutottak a lakásba, ahol megtalálták a magatehetetlen, életjelet nem adó tulajdonost, akit átadtak a mentőknek - tájékoztatott a katasztrófavédelem.