Hívták a mentőket
1 órája
Magatehetetlen embert találtak a zalai településen
A tűzoltók segítettek az esetnél
Forrás: ZH
Nem reagált ismerőseinek egy ember Galambokon, egy Halastó úti ingatlannál csütörtökön. A zalakarosi hivatásos tűzoltók bejutottak a lakásba, ahol megtalálták a magatehetetlen, életjelet nem adó tulajdonost, akit átadtak a mentőknek - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
