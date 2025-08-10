Útinform
1 órája
Számíts rá! Torlódás az M7-esen, hat helyszínen forgalomkorlátozás
Megindult a hétvégi nagy forgalom a Balatonról Budapest felé, torlódásokra kell számítani
M7-es: torlódásra kell számítani Fotó: Illusztráció
Az Útnform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M7-esen Budapest felé, torlódások alakulnak ki szakaszosan. Ezenkívük az M7-es autópályán hat helyen munkavégzés miatt vannak érvényben forgalomkorlátozások:
- Balatonboglár térségében, a 137-es és a 142-es km között átépítik az elválasztó sávot, a nagyobb biztonságot adó betonelemekkel választják el a két oldalt. A forgalom mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad.
- Balatonkeresztúri pihenőkben, mindkét oldalon felújítási munkálatokat végeznek, a korlátozás miatt ideiglenesen csak személygépkocsival lehet behajtani.
- Letenye felé, Hollád térségében aszfaltoznak. A 176-os és a 178-as km között a külső sávot lezárták.
- a 177-es km-nél lévő Szegerdői pihenőt mindkét oldalon lezárták.
- lezárták a 214-es km-nél található Sormás pihenőt mindkét oldalon, burkolatfelújítási munkálatok miatt.
- a 219-es és a 232-es km között a forgalmi sávokat lezárták mindkét oldalon, a forgalom sávelhúzással a leállósávon halad.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre