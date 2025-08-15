Nem sokáig tartott az örömük
48 perce
Lóhere helyett: lottózókat károsítottak meg a csalók, de a dunántúli összefogás lebuktatta őket
Márkás kocsival járták a csalók a Dunántúlt, s lottózókat vettek célba. Somogyi testvérportálunk szerint a trükk nem éri meg, hiszen minden lottózó be van kamerázva.
Lottózokat vettek célba a csalók
Forrás: sonline.hu
A dunántúli banda úgy bukott meg, hogy az üzemeltetők azon melegében értesítették egymást, sőt: a brigantik fotója Baranyában hamar "körbefutott" a lottózókat üzemeltetők között, sőt: a rendőrség is azonosította őket. Az egyik üzletben pedig már várták őket, s elbeszélgetett velük a tulajdonos.
Hogy mi volt a módszerük, azt a sonline.hu-n elolvashatják.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre