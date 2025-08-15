augusztus 15., péntek

Nem sokáig tartott az örömük

48 perce

Lóhere helyett: lottózókat károsítottak meg a csalók, de a dunántúli összefogás lebuktatta őket

Címkék#rendőrség#lottózó#csalás

Márkás kocsival járták a csalók a Dunántúlt, s lottózókat vettek célba. Somogyi testvérportálunk szerint a trükk nem éri meg, hiszen minden lottózó be van kamerázva. 

Péter B. Árpád
Lóhere helyett: lottózókat károsítottak meg a csalók, de a dunántúli összefogás lebuktatta őket

Lottózokat vettek célba a csalók

Forrás: sonline.hu

A dunántúli banda úgy bukott meg, hogy az üzemeltetők azon melegében értesítették egymást, sőt: a brigantik fotója Baranyában hamar "körbefutott" a lottózókat üzemeltetők között, sőt: a rendőrség is azonosította őket. Az egyik üzletben pedig már várták őket, s elbeszélgetett velük a tulajdonos.

Hogy mi volt a módszerük, azt a sonline.hu-n elolvashatják.

 

