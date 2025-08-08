Értékes járgány
Ellopta, hogy eladhassa! De hogyan került elő a lopott kerékpár Keszthelyen?
Ellopta, hogy eladhassa. Keszthelyen fogták el azt a férfit, aki elemelt egy kerékpárt.
Augusztus 6-án a rendőrök Keszthelyen, a Helikon parkban intézkedtek egy 28 éves férfival szemben, akinél egy nagyobb értékű biciklit találtak - írja a police.hu. Kiderült, hogy előző nap Balatonmáriafürdőn, a vasútállomás melletti kerékpártárolóból vitte el, majd vonatra szállt és Keszthelyig utazott, ahol eldugta egy bokros részen, hogy a későbbiekben értékesítse. Az egyenruhások elfogták a 28 éves gyáli férfit, előállították, és lopás vétsége miatt hallgatták ki.
