Letartóztatták a nagydorogi nőt, akit gyermeke megölésével vádolnak (videó)

A police.hu tájékoztatása szerint, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Mint ahogy mi is megírtuk, eltűnt egy kéthetes kisfiú Nagydorogon, akinek a holttestét később egy kukoricásban találták meg. A halálát idegenkezűség okozta. A bűncselekménnyel az édesanyát gyanúsították, akinek őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték. Ott várja a folytatást.