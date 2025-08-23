augusztus 23., szombat

Kegyetlen gyilkosság

43 perce

Letartóztatták a nagydorogi nőt, akit gyermeke megölésével vádolnak (videó)

Címkék#holttest#édesanya#gyermek#gyilkossság

Gyermeke megölésével gyanúsítanak egy 25 éves nőt, akinek kéthetes kisfiát holtan találtak egy kukoricásban.

Zaol.hu

A police.hu tájékoztatása szerint, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. 

Mint ahogy mi is megírtuk, eltűnt egy kéthetes kisfiú Nagydorogon, akinek a holttestét később egy kukoricásban találták meg. A halálát idegenkezűség okozta. A bűncselekménnyel az édesanyát gyanúsították, akinek őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, melyet augusztus 23-án a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték. Ott várja a folytatást.

