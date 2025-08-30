Leszakadt vezeték és meghibásodott villanyoszlop is riadalmat okozott

A keszthelyi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, amíg az áramszolgáltató szakemberei kiérkeztek és elhárították a hibát.

Ortaházán pedig a késő esti órákban egy leszakadt vezeték akadályozta a forgalmat a Kossuth Lajos utcában. A lenti hivatásos tűzoltók a forgalmi akadályt megszüntették, tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.