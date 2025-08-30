augusztus 30., szombat

Beavatkozások

1 órája

Leszakadt vezeték és meghibásodott villanyoszlop is riadalmat okozott

Címkék#Hévízen#Ortaháza#vezeték#hiba#villanyoszlop

Egy villanyoszlop bekötési pontja durrogott és szikrázott Hévízen, a Kossuth utcában pénteken.

Korosa Titanilla
Leszakadt vezeték és meghibásodott villanyoszlop is riadalmat okozott

Az áramszolgáltató szakemberei kiérkeztek és elhárították a hibát. Illusztráció.

Fotó: zaol.hu

A keszthelyi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, amíg az áramszolgáltató szakemberei kiérkeztek és elhárították a hibát.

Ortaházán pedig a késő esti órákban egy leszakadt vezeték akadályozta a forgalmat a Kossuth Lajos utcában. A lenti hivatásos tűzoltók a forgalmi akadályt megszüntették, tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

 

