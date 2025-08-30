Beavatkozások
Leszakadt vezeték és meghibásodott villanyoszlop is riadalmat okozott
Egy villanyoszlop bekötési pontja durrogott és szikrázott Hévízen, a Kossuth utcában pénteken.
Az áramszolgáltató szakemberei kiérkeztek és elhárították a hibát. Illusztráció.
Fotó: zaol.hu
A keszthelyi hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították, amíg az áramszolgáltató szakemberei kiérkeztek és elhárították a hibát.
Ortaházán pedig a késő esti órákban egy leszakadt vezeték akadályozta a forgalmat a Kossuth Lajos utcában. A lenti hivatásos tűzoltók a forgalmi akadályt megszüntették, tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
2025.08.25. 16:15
Két helyen is felcsaptak a lángok ma Zala vármegyében – továbbra sem árt vigyázni!
