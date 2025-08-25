1 órája
Lesújtó hír érkezett: megtudtuk, ki halt meg a vasárnapi közlekedési balesetben
Tragédia történt vasárnap az M3-as autópályán; mint arról hírportálunkon is olvashattak, egy utoléréses baleset során kamion alá szorult egy személyautó, a sofőr életét vesztette. A veol.hu úgy értesült, Veszprém vármegyei fiatal mentőápoló az áldozat.
Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, tragikus baleset történt az M3-ason, amikor egy kamion és egy személyautó karambolozott. Az esettel kapcsolatban most további részletek derültek ki, egy fiatal mentőápoló az áldozat.
A veol.hu információi szerint az áldozat egy csopaki lakos, aki éppen Debrecenbe tartott személyautójával. A balesetben a fiatal mentőápoló életét vesztette.
