Sikeres volt a mentőakció

1 órája

Mély kút fogságából menekült meg a cuki kölyökkutya, a tűzoltóknak köszönheti – fotók

Címkék#Rex#kutyus#segítség#katasztrófavédelem

Bajba jutott négylábúhoz riasztották a tamási önkormányzati tűzoltókat hétfőn, osztotta meg a hírt közösségi oldalán a katasztrófavédelem. Kútból kellett kimenteniük egy kölyökkutyát.

Zaol.hu
Mély kút fogságából menekült meg a cuki kölyökkutya, a tűzoltóknak köszönheti – fotók

Rex kutyus mentése sikerrel zárult, hála a tamási tűzoltóknak

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Fotó: Berkes Béla, Tamási ÖTP és Életjel ÖTE

A bejegyzésük szerint Rex kutyust egy nyolc méter mély, kiszáradt kút fogságából mentették ki a tűzoltók, egy mentőállvány segítségével. Azután a kölyökkutyát visszaadták a gazdájának. Mint írják, szerencsére a jószágnak nem esett baja.

 

