Sikeres volt a mentőakció
1 órája
Mély kút fogságából menekült meg a cuki kölyökkutya, a tűzoltóknak köszönheti – fotók
Bajba jutott négylábúhoz riasztották a tamási önkormányzati tűzoltókat hétfőn, osztotta meg a hírt közösségi oldalán a katasztrófavédelem. Kútból kellett kimenteniük egy kölyökkutyát.
Rex kutyus mentése sikerrel zárult, hála a tamási tűzoltóknak
Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Fotó: Berkes Béla, Tamási ÖTP és Életjel ÖTE
A bejegyzésük szerint Rex kutyust egy nyolc méter mély, kiszáradt kút fogságából mentették ki a tűzoltók, egy mentőállvány segítségével. Azután a kölyökkutyát visszaadták a gazdájának. Mint írják, szerencsére a jószágnak nem esett baja.
