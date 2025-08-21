augusztus 21., csütörtök

Közlekedési baleset

19 perce

Két személygépkocsi ütközött a zalai városban, egy sávon halad csak a forgalom (galéria, videó)

Gyuricza Ferenc
Két személygépkocsi ütközött a zalai városban, egy sávon halad csak a forgalom (galéria, videó)

Fotó: Pezzetta Umberto

Összeütközött két személyautó Zalaegerszegen, a Malom utca és a Belső Elkerülő utca kereszteződésében – jelezte csütörtökön, kevéssel 16 óra után a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom. 

Információink szerint a balesetet az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása okozta. Pezzetta Umberto kollégánk a helyszínen megtudta: a világosszürke jármű vezetője a Hock János utca felől tartott a neszelei városrész irányba, amikor a Malom utca és a Belső Elkerülő utca kereszteződésében az Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla ellenére sem állt meg, hanem kihajtott a védett úton érkező Ford kombi elé. A balesetben személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős.

A Malom utca és a Belső Elkerülő utca kereszteződésében az évek során számos hasonló baleset történt. Ezek többségét a figyelmetlenség vagy az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása okozta.

Két autó ütközött Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

