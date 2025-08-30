augusztus 30., szombat

Olasz-román találkozó

23 perce

Négy kocsi ütközött Zalában, mentők is érkeztek a balesethez

Címkék#M7-es autópálya#baleset#M7

Baleset történt szombaton kora délután az M7-es autópályán, Nagykanizsa közelében. Négy autó koccant.

Gyuricza Ferenc

Olvasónk beszámolója alapján úgy tudjuk, a Letenye felé vezető oldalon egy román és egy olasz rendszámú személyautó ütközött össze, majd egy harmadik jármű, egy szintén olasz rendszámú személyautó is "érintett lett a balesetben". A helyszínelés jelenleg is tart, ezért egy sávra szűkül a forgalom. A mentők is a helyszínen vannak, utóbbiak járművei az autópálya felhajtóját foglalják el.

Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense időközben pontosította értesüléseinket: e szerint négy autó koccant a követési távolság be nem tartása miatt. Senki sem sérült meg. 

 

 

