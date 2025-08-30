1 órája
Négy kocsi ütközött Zalában, mentők is érkeztek a balesethez
Baleset történt szombaton kora délután az M7-es autópályán, Nagykanizsa közelében. Négy autó koccant.
Olvasónk beszámolója alapján úgy tudjuk, a Letenye felé vezető oldalon egy román és egy olasz rendszámú személyautó ütközött össze, majd egy harmadik jármű, egy szintén olasz rendszámú személyautó is "érintett lett a balesetben". A helyszínelés jelenleg is tart, ezért egy sávra szűkül a forgalom. A mentők is a helyszínen vannak, utóbbiak járművei az autópálya felhajtóját foglalják el.
Czendrei Péter, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense időközben pontosította értesüléseinket: e szerint négy autó koccant a követési távolság be nem tartása miatt. Senki sem sérült meg.
