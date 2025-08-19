Amikor még a természet is a közlekedők ellen van

A közlekedést akadályozó vagy veszélyeztető fák eltávolításához kérték két esetben is kedden a zalai tűzoltók segítségét – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. Mint írták: kora délelőtt Csatár belterületén, a Dózsa György utcában dőlt meg az úttest irányába egy fa, amit már csak egy másik, kettéhasadt fa tartott. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolították el a fákat. Szintén a délelőtt folyamán Pusztaszentlászló külterületén szakadtak le egy hársfa ágai, amelyek már valóban akadályozták a közlekedést. Ide is a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik motoros láncfűrésszel szabadították fel az úttestet.