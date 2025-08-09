56 perce
Tört, zúzott, őrjöngött egy felbőszült férfi a zalai városban
Tört, zúzott, őrjöngött egy férfi Zalaegerszegen. Kővel dobta be a kormányhivatal ablakát, később autót rongált.
Hajnalban kővel dobta be a kormányhivatal ablakát egy 32 éves, nagykanizsai férfi 2023. június 26-án hajnalban. Az eset körülményeiről dr. Jánky Judit, Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivő közölte: a férfi minden előzmény nélkül a Zala Vármegyei Kormányhivatal zalaegerszegi, Kazinczy téren lévő épületéhez ment, és egy nagy térkövet hajított az egyik földszinti ablakra. Az ablak betört, több százezer forint kár keletkezett.
Kővel dobta be az ablakot, majd autót rongált
Pár nappal később a férfi ismét megjelent Zalaegerszegen, ahol autót rongált. A tájékoztatás szerint a Hock János úton található hajléktalanszállónál hangosan és indulatosan szidalmazni, fenyegetni kezdte a szálló dolgozóit, akik rendőri segítséget kértek. A kiérkező rendőrjárőr intézkedése nyomán a vádlott távozott a helyszínről, nem sokkal később azonban visszatért és a hajléktalanszálló előtt parkoló autó jobb oldali részét ököllel több alkalommal megütötte, illetve megrúgta, majd a jobb oldali visszapillantó tükröt feszegette, melynek eredményeként annak belső üvege kiesett, ezzel a kocsi tulajdonosának kb. 6000 forintos kárt okozott. A vádlott a rendőrök ismételt kiérkezéséig, valamint a rendőrök jelenlétében is folytatta a szálló dolgozóinak trágár szidalmazását, fenyegetését.
A férfi fenti magatartása másokban megbotránkozást, riadalmat keltett. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás és garázdaság vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben.