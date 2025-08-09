augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rongálás, garázdaság

56 perce

Tört, zúzott, őrjöngött egy felbőszült férfi a zalai városban

Címkék#autó#Zala Vármegyei Kormányhivatal#kő

Tört, zúzott, őrjöngött egy férfi Zalaegerszegen. Kővel dobta be a kormányhivatal ablakát, később autót rongált.

Korosa Titanilla

Hajnalban kővel dobta be a kormányhivatal ablakát egy 32 éves, nagykanizsai férfi 2023. június 26-án hajnalban. Az eset körülményeiről dr. Jánky Judit,  Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivő közölte: a férfi minden előzmény nélkül a Zala Vármegyei Kormányhivatal zalaegerszegi, Kazinczy téren lévő épületéhez ment, és egy nagy térkövet hajított az egyik földszinti ablakra. Az ablak betört, több százezer forint kár keletkezett.

kővel dobta be
Kővel dobta be a kormányhivatal ablakát egy férfi és a hajléktalanszállónál őrjöngött, ezért vádat emeltek ellene
Forrás:  ZH

Kővel dobta be az ablakot, majd autót rongált

Pár nappal később a férfi ismét megjelent Zalaegerszegen, ahol autót rongált. A tájékoztatás szerint a Hock János úton található hajléktalanszállónál hangosan és indulatosan szidalmazni, fenyegetni kezdte a szálló dolgozóit, akik rendőri segítséget kértek. A kiérkező rendőrjárőr intézkedése nyomán a vádlott távozott a helyszínről, nem sokkal később azonban visszatért és a hajléktalanszálló előtt parkoló autó jobb oldali részét ököllel több alkalommal megütötte, illetve megrúgta, majd a jobb oldali visszapillantó tükröt feszegette, melynek eredményeként annak belső üvege kiesett, ezzel a kocsi tulajdonosának kb. 6000 forintos kárt okozott. A vádlott a rendőrök ismételt kiérkezéséig, valamint a rendőrök jelenlétében is folytatta a szálló dolgozóinak trágár szidalmazását, fenyegetését.

A férfi fenti magatartása másokban megbotránkozást, riadalmat keltett. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás és garázdaság vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu