Tört, zúzott, őrjöngött egy felbőszült férfi a zalai városban

Hajnalban kővel dobta be a kormányhivatal ablakát egy 32 éves, nagykanizsai férfi 2023. június 26-án hajnalban. Az eset körülményeiről dr. Jánky Judit, Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivő közölte: a férfi minden előzmény nélkül a Zala Vármegyei Kormányhivatal zalaegerszegi, Kazinczy téren lévő épületéhez ment, és egy nagy térkövet hajított az egyik földszinti ablakra. Az ablak betört, több százezer forint kár keletkezett.

Pár nappal később a férfi ismét megjelent Zalaegerszegen, ahol autót rongált. A tájékoztatás szerint a Hock János úton található hajléktalanszállónál hangosan és indulatosan szidalmazni, fenyegetni kezdte a szálló dolgozóit, akik rendőri segítséget kértek. A kiérkező rendőrjárőr intézkedése nyomán a vádlott távozott a helyszínről, nem sokkal később azonban visszatért és a hajléktalanszálló előtt parkoló autó jobb oldali részét ököllel több alkalommal megütötte, illetve megrúgta, majd a jobb oldali visszapillantó tükröt feszegette, melynek eredményeként annak belső üvege kiesett, ezzel a kocsi tulajdonosának kb. 6000 forintos kárt okozott. A vádlott a rendőrök ismételt kiérkezéséig, valamint a rendőrök jelenlétében is folytatta a szálló dolgozóinak trágár szidalmazását, fenyegetését.

A férfi fenti magatartása másokban megbotránkozást, riadalmat keltett. A Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás és garázdaság vétsége miatt emelt vádat a férfivel szemben.