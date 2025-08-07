Felismeri? Keresik a rendőrök a képen látható nőt

A police.hu-n megjelent felhívás szerint az eltűnt Vágner Rubina 2006. november 17-én született Szombathelyen. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság adta ki a körözést. Kérik, hogy aki felismeri a képen látható nőt és hollétéről tudomása van, vagy róla információval rendelkezik, jelentkezzen a felhívásban megadott elérhetőségek egyikén, például a 36(92)311-510-es számon.

Vágner Rubina. Fotó: police.hu