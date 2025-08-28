augusztus 28., csütörtök

Kellett a Dior...

1 órája

"Dubajozott" a zalai nő, mert kellett a luxus, de lebukott – ügye most a bíróságra kerül

Nem fizette meg a vámot Dubajból hozott luxustáskája után egy nő. Vádat emeltek ellene költségvetési csalás miatt Zalaegerszegen.

Korosa Titanilla
"Dubajozott" a zalai nő, mert kellett a luxus, de lebukott – ügye most a bíróságra kerül

Költségvetési csalás a vád a nő ellen, aki hallgatott a luxustáskáról

Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

Fotó: police.hu

Költségvetési csalás a vád az ellen a zalaegerszegi nő ellen, aki nem fizette meg a vámot egy luxustáska után. Az ügyről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője tájékoztatott.

költségvetési csalás
A táska kereskedelmi ára meghaladta a 2 millió forintot
Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

Költségvetési csalás egy luxustáska miatt

A helyettes sajtószóvivő közlése szerint a 38 éves zalaegerszegi nő 2024 decemberében érkezett az Európai Unió vámterületén kívüli harmadik országbeli Dubaj városából a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. A vádlott a repülőtér érkező oldalának zöld folyosóján jelentkezett belépésre, így ráutaló magatartással vám-árunyilatkozatot tett arról, hogy nincs bejelenteni valója.

Lebukott a vámon

Az eljáró pénzügyőr vámellenőrzés alá vonta a vádlottat, amely során nem uniós árucikként egy nagy értékű francia luxus márkajelzésű táska került elő a poggyászából, amellyel kapcsolatban a vádlott elmulasztotta a bejelentési kötelezettségét. A 2 millió forintot meghaladó értékű táska után 627 ezer 812 forint vámhiányt állapított meg a hatóság.

A vádlott a vámhatóságot tévedésbe ejtette, a költségvetésnek pedig vagyoni hátrányt okozott, amelyet a nyomozás befejezéséig teljes egészében megtérített, ám a nővel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség költségvetési csalás bűntette miatt vádat emelt. 

 

