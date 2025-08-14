Ilyen körözési fotót még biztosan nem láttál: vajon férfi vagy nő ez a drogdíler, akit a rendőrök nagyon keresnek?

A baon.hu cikke szerint a rendőrség különös ügyben nyomoz: a 28 éves, Baján született Kolompár Zoltán ellen elfogatóparancs van érvényben, ám a körözési fotón első pillantásra egy nő látható. Ez azonban nem tévedés, a férfi női ruhába öltözve, kisminkelve szerepel rajta.

A bajai díler, Kolompár Zoltán nőnek öltözve szerepel a körözési fotóján

Forrás: police.hu

