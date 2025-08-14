Elfogatóparancs alapján
2 órája
Ilyen körözési fotót még biztosan nem láttál: vajon férfi vagy nő ez a drogdíler, akit a rendőrök nagyon keresnek?
Bajai születésű, 28 éves kábítószer-kereskedőt, bizonyos Kolompár Zoltánt köröztet elfogatóparancs alapján a rendőrség. Ez eddig mindennapos hír is lehetne, de a férfi körözési fotójához fogható nem gyakran jelenik meg a hivatalos hatósági felületeken. Társportálunk, a baon.hu számolt be a nőnek látszó férfi körözéséről.
A baon.hu cikke szerint a rendőrség különös ügyben nyomoz: a 28 éves, Baján született Kolompár Zoltán ellen elfogatóparancs van érvényben, ám a körözési fotón első pillantásra egy nő látható. Ez azonban nem tévedés, a férfi női ruhába öltözve, kisminkelve szerepel rajta.
További részletek a férfi körözéséről a baon.hu-n!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre