Tűzoltók munkában
58 perce
Kisebb tűz volt a Balaton-parti településen, de így is jelentős kárt okozott
A hajnali órákban keletkezett tűz a Balaton-parti városban. Három négyzetméteren égett hulladék Keszthelyen, a Martinovics utcában.
Lángolt a hulladék, de a tűzoltók megakadályozták, hogy nagyobb baj legyen
Forrás: ZH archívum
A tűz hője egy közelben parkoló autó lámpáját is megolvasztotta. A keszthelyi hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.
