Tűzoltók munkában

58 perce

Kisebb tűz volt a Balaton-parti településen, de így is jelentős kárt okozott

A hajnali órákban keletkezett tűz a Balaton-parti városban. Három négyzetméteren égett hulladék Keszthelyen, a Martinovics utcában.

Korosa Titanilla
Kisebb tűz volt a Balaton-parti településen, de így is jelentős kárt okozott

Lángolt a hulladék, de a tűzoltók megakadályozták, hogy nagyobb baj legyen

Forrás: ZH archívum

A tűz hője egy közelben parkoló autó lámpáját is megolvasztotta. A keszthelyi hivatásos tűzoltók a tüzet egy vízsugárral eloltották, tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata.

 

