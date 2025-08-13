Ha kigyullad az e-roller... – egyre több munkát ad a tűzoltóknak szerte az országban

Mint írták, a kigyulladt e-rollerek miatt évről évre nő a tűzoltói beavatkozások száma. Az elektromobilitás így mára nemcsak az ezen járművekkel közlekedők, hanem a tűzoltók életének is részévé vált.

A kigyulladt e-rollerek eloltása egyre több munkát ad a tűzoltóknak. A nagyobb baj elkerülése érdekében fogadjuk meg katasztrófavédelem tanácsait!

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága

Kigyulladt e-rollerek – Lássuk a számokat!

2022-ben tizenegy, 2023-ban tizenöt, 2024-ben már huszonegy elektromos rollert érintő tűzeset volt. Idén augusztus elejéig 21 elektromos rollerrel kapcsolatos tűz volt Magyarországon. A járművek valamivel több mint fele álló helyzetben, 40 százalékuk töltés közben, 9 százalékuk pedig menet közben kapott lángra.

Ha nem akarjuk, hogy kigyulladjon, ezt tegyük!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága néhány egyszerű, de fontos és betartandó tanácsot ad az e-rollereseknek a tűzesetek elkerüléséhez. Ezek a következők:

Csak megbízható forrásból vásároljunk!

Olvassuk el a használati útmutatót!

A szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosítsunk semmit a töltőn és a járművön!

Ne töltsük hosszabbítóval! Egyszerre csak egy e-rollert töltsünk!

Ne hagyjuk éjszakára töltőn a rollert!

Sérült, leesett, koccanásos roller esetén tartsunk „karantént” három-négy napig, mert a lángok még később is felcsaphatnak.

Ne hagyjuk hosszabb ideig (például téli tárolás) használaton kívül teljesen feltöltött akkumulátorral.

Ha bajt észlelünk a roller működésében, húzzuk ki a töltőt, és vigyük szervizbe.

Ha ég, körültekintéssel próbáljuk meg sok vízzel eloltani!

Arra is figyelmeztetnek: az akkumulátor magas hőmérsékleten ég, közben mérgező gázok keletkeznek. Ha úgy tűnik, hogy nagyobb kockázat nélkül el lehet oltani, öntsünk rá sok vizet. Ha sikerült, tegyük egy lavór vagy hordó vízbe. Ha ezt elmulasztjuk, vissza fog gyulladni, olvasható a katasztrófavédelem tájékoztató anyagában.

Az elektromos roller kényelmes és környezetbarát közlekedési eszköz, de csak akkor biztonságos magunk és mások számára, ha az előírásoknak megfelelően használjuk. Baj esetén hívjuk a 112-őt!