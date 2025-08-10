augusztus 10., vasárnap

Két tűzoltó is megsérült egy baleset mentésénél Ausztriában

Felborult a tűzoltóság 50 tonnás daruja, a két lánglovag alá szorult.

Felborult a tűzoltóság 50 tonnás daruja Ausztriában Fotó: August Tahlhammer / Forrás: Wikipedia

Vasárnap hajnalban súlyos baleset történt Linzben a B1-es Wiener Straße egyik kereszteződésénél, ahol egy korábbi villamos-autó ütközés utómunkálatai közben felborult a hivatásos tűzoltóság 50 tonnás mentődarúja, két tűzoltó megsérült - írta meg a vaol.hu. A portál szerint, a beavatkozó egységek egy kisiklott villamost próbáltak visszaemelni a sínekre, amikor a hivatásos tűzoltóság 50 tonnás daruja eddig tisztázatlan okból megindult, átbukott egy rézsűn, majd egy szomszédos mezőn oldalára dőlt. A darukezelő saját erejéből ki tudott szállni a fülkéből, két tűzoltó viszont a jármű alá szorult.

Részletek a vaol.hu-n!

 

