Munkában a tűzoltók

1 órája

Két helyen is felcsaptak a lángok ma Zala vármegyében – továbbra sem árt vigyázni!

Két tűzesethez is riasztották a tűzoltókat hétfőn délutánig.

Korosa Titanilla
Két helyen is felcsaptak a lángok ma Zala vármegyében – továbbra sem árt vigyázni!

Szabadtéri tűz Miháldon

Fotó: Szörcsök Szilárd János tűzoltó főtörzsőrmester - Zalakaros KVŐ

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint növényi hulladék égetéséből terjedtek át a lángok egy százötven négyzetméteres, száraz füves, bokros területre Miháldon, a Kossuth utcában. A helyi önkéntes tűzoltók vízsugárral kezdték meg a tűz oltását, majd a kiérkező zalakarosi hivatásos tűzoltókkal közösen megfékezték a lángokat. 

Szabadtéri tűz volt Miháldon Fotó: katasztrófavédelem

Zalaszentgróton száz méter hosszan égett egy fasor aljnövényzete a város külterületén. A város önkormányzati tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. 

 

