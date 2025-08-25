1 órája
Két helyen is felcsaptak a lángok ma Zala vármegyében – továbbra sem árt vigyázni!
Két tűzesethez is riasztották a tűzoltókat hétfőn délutánig.
Szabadtéri tűz Miháldon
Fotó: Szörcsök Szilárd János tűzoltó főtörzsőrmester - Zalakaros KVŐ
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint növényi hulladék égetéséből terjedtek át a lángok egy százötven négyzetméteres, száraz füves, bokros területre Miháldon, a Kossuth utcában. A helyi önkéntes tűzoltók vízsugárral kezdték meg a tűz oltását, majd a kiérkező zalakarosi hivatásos tűzoltókkal közösen megfékezték a lángokat.
Zalaszentgróton száz méter hosszan égett egy fasor aljnövényzete a város külterületén. A város önkormányzati tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.