Két helyen is felcsaptak a lángok ma Zala vármegyében – továbbra sem árt vigyázni!

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint növényi hulladék égetéséből terjedtek át a lángok egy százötven négyzetméteres, száraz füves, bokros területre Miháldon, a Kossuth utcában. A helyi önkéntes tűzoltók vízsugárral kezdték meg a tűz oltását, majd a kiérkező zalakarosi hivatásos tűzoltókkal közösen megfékezték a lángokat.

Szabadtéri tűz volt Miháldon Fotó: katasztrófavédelem

Zalaszentgróton száz méter hosszan égett egy fasor aljnövényzete a város külterületén. A város önkormányzati tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.