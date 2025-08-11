Több mentő is érkezett
1 órája
Súlyos baleset Zalában: két autó karambolozott a 7-esen, az utat lezárták
Súlyos baleset a 7-es főúton
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
Összeütközött két személykocsi a 7-es főút 195-ös kilométerénél, Galambok belterületén. A zalakarosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre több mentőautó is érkezett. Az érintett szakaszt egy időre teljes szélességében lezárták, jelezte a kataszetrófavédelem.
