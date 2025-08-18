Tűzoltói beavatkozás
Megmentették az ingatlanokat az erős szélben gyorsan terjedő tűztől Zalában
Kerti égetésből terjedtek át a lángok egy három hektáros területre hétfőn kora délután Vindornyaszőlősön, a Dózsa György utcában – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A lángok egy közeli akácerdőbe is belekaptak. A keszthelyi és a pacsai hivatásos tűzoltók három vízsugárral, valamint kéziszerszámok segítségével fékezték meg a tüzet. Munkájukat az erős szél is nehezítette, ugyanakkor gyors beavatkozásuknak köszönhetően a tűz a közeli ingatlanokra nem terjedt át.
