Speciális eszközre is szükség volt ennél a tűzesetnél a zalai városban

Lekaszált fű égett nyolcvan méter hosszan Lentiben, a Damjanich út közelében. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, egy ott lakó a tüzet megfékezte. A raj a még izzó, parázsló részeket vízsugárral és kéziszerszámokkal oltotta el.

Zalaegerszegen megolvadt egy villanybojler alja, ami meggyújtotta az alatta lévő papírokat egy Holub József utcai sorház pincéjében. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a tulajdonos eloltotta a tüzet. A füsttel telítődött pincét az egységek speciális elszívóval kiszellőztették, majd hőkamerával átvizsgálták a helyiséget, de további izzásra, tűzre utaló nyomot nem találtak.

Keszthelyen az összehordott száraz fű égett tíz négyzetméteren a Lőtéri utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral fékezték meg a lángokat . tájékoztatott a katasztrófavédelem.