augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltó beavatkozások

1 órája

Speciális eszközre is szükség volt ennél a tűzesetnél a zalai városban

Címkék#tűzeset#pince#villanybojler#hőkamera

Hétfőn késő délután és este is volt dolga a tűzoltóknak.

Korosa Titanilla

Lekaszált fű égett nyolcvan méter hosszan Lentiben, a Damjanich út közelében. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, egy ott lakó a tüzet megfékezte. A raj a még izzó, parázsló részeket vízsugárral és kéziszerszámokkal oltotta el. 

Zalaegerszegen megolvadt egy villanybojler alja, ami meggyújtotta az alatta lévő papírokat egy Holub József utcai sorház pincéjében. Mire a város hivatásos tűzoltói a helyszínre értek, a tulajdonos eloltotta a tüzet. A füsttel telítődött pincét az egységek speciális elszívóval kiszellőztették, majd hőkamerával átvizsgálták a helyiséget, de további izzásra, tűzre utaló nyomot nem találtak. 

Keszthelyen az összehordott száraz fű égett tíz négyzetméteren a Lőtéri utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral fékezték meg a lángokat . tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu