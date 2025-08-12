Katalizátorlopásokra szakosodott a külföldi férfi, átjárt Magyarországra "dolgozni"

A széles körű nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, és összehangolt akció keretében augusztus 11-én hajnalban Szigetszentmiklóson érték tetten. A 39 éves külföldi férfi az elfogását megelőzően a településen újabb három gépkocsi katalizátorát vitte el.

Forrás: police.hu

A nyomozók – őrizetbe vétele mellett – 11 rendbeli lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és közel 50 hasonló bűncselekmény köthető még hozzá. Elmondta, hogy májustól kezdve rendszeresen járt Magyarországra lopni, több vármegyébe is.

A nyomozó hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását.

