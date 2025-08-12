1 órája
Katalizátorlopásokra szakosodott a külföldi férfi, átjárt Magyarországra "dolgozni"
A Veszprémi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, aki július 30-ára virradó éjszaka nyolc jármű katalizátorát vágta le és vitte magával. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a lopások az ország egész területére kiterjedtek, írja a rendőrség a police.hu-n.
A széles körű nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, és összehangolt akció keretében augusztus 11-én hajnalban Szigetszentmiklóson érték tetten. A 39 éves külföldi férfi az elfogását megelőzően a településen újabb három gépkocsi katalizátorát vitte el.
A nyomozók – őrizetbe vétele mellett – 11 rendbeli lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és közel 50 hasonló bűncselekmény köthető még hozzá. Elmondta, hogy májustól kezdve rendszeresen járt Magyarországra lopni, több vármegyébe is.
A nyomozó hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását.