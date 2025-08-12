augusztus 12., kedd

Klára névnap

24°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebukott

1 órája

Katalizátorlopásokra szakosodott a külföldi férfi, átjárt Magyarországra "dolgozni"

Címkék#katalizátor#rendőrség#katalizátorlopás

A Veszprémi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, aki július 30-ára virradó éjszaka nyolc jármű katalizátorát vágta le és vitte magával. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a lopások az ország egész területére kiterjedtek, írja a rendőrség a police.hu-n.

Zaol.hu

A széles körű nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, és összehangolt akció keretében augusztus 11-én hajnalban Szigetszentmiklóson érték tetten. A 39 éves külföldi férfi az elfogását megelőzően a településen újabb három gépkocsi katalizátorát vitte el.

Forrás: police.hu

A nyomozók – őrizetbe vétele mellett – 11 rendbeli lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és közel 50 hasonló bűncselekmény köthető még hozzá. Elmondta, hogy májustól kezdve rendszeresen járt Magyarországra lopni, több vármegyébe is.

A nyomozó hatóság kezdeményezte a férfi letartóztatását.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu