Karambol történt az M7-es balatoni szakaszán, mentőhelikoptert is riasztottak

Egymásba rohant két személyautó az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, Siófok sóstói városrészénél. A 98-99-es kilométer között történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. Az egyik jármű árokba is hajtott, négyen utaztak benne. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Az autópálya érintett szakaszának forgalmát egy időre megállították - írja a KATVÉD.