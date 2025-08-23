augusztus 23., szombat

Újabb baleset

1 órája

Karambol történt az M7-es balatoni szakaszán, mentőhelikoptert is riasztottak

A 98-99-es kilométer között, a főváros felé vezető oldalon két személykocsi karambolozott szombat délelőtt.

Zaol.hu

Egymásba rohant két személyautó az M7-es sztráda Budapest felé vezető oldalán, Siófok sóstói városrészénél. A 98-99-es kilométer között történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. Az egyik jármű árokba is hajtott, négyen utaztak benne. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Az autópálya érintett szakaszának forgalmát egy időre megállították - írja a KATVÉD.

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
