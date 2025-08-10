augusztus 10., vasárnap

Baleset

47 perce

Karambolozott két autó a 87-esen, tűzoltók a helyszínen 

Vasszécseny térségében történt a baleset.

Zaol.hu

Összeütközött két személygépkocsi a 87-es főút 13-as kilométerénél, Vasszécseny térségében. A szombathelyi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek - írja a KATVÉD.

 

