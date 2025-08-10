Újabb baleset
1 órája
Már megint karambol történt a 8-as főúton, irányítás mellett halad a forgalom
Forgalmi akadály van.
Összeütközött két gépkocsi a 8-as főút 113-as kilométerénél, Jánosházánál vasárnap. A sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A rajok áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
5 órája
Kitört egy autó kereke Nagykanizsánál az M7-esen, forgalomkorlátozás a helyszínen
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre