Már megint karambol történt a 8-as főúton, irányítás mellett halad a forgalom

Összeütközött két gépkocsi a 8-as főút 113-as kilométerénél, Jánosházánál vasárnap. A sárvári hivatásos és a jánosházi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A rajok áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.