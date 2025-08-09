Kamionbaleset a dunántúli autópályán, forgalomkorlátozásra készüljön, aki erre jár!

Átszakította a belső szalagkorlátot egy kamion az M1-es autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény térségében, a Mosonmagyaróvár felé vezető irányban. A baleset következtében a törmelék a Budapest felé tartó pályatestre is átszóródott. A lébényi hivatásos tűzoltók megkezdték a jármű áramtalanítását. Az egység mellett a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre, ahol a Budapest felé vezető oldalon a külső sávon és a leállósávon, Mosonmagyaróvár irányában a leállósávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.