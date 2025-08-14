Kamion és két személyautó karambolozott az M7-esen, forgalomkorlátozásra készüljön, aki erre tart!

Összeütközött egy kamion és két gépkocsi az M7-es autópálya 56-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Székesfehérvárnál. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon a belső sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.