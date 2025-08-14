augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset a sztrádán

1 órája

Kamion és két személyautó karambolozott az M7-esen, forgalomkorlátozásra készüljön, aki erre tart!

Címkék#kamion#m7#személyautó

Zaol.hu
Kamion és két személyautó karambolozott az M7-esen, forgalomkorlátozásra készüljön, aki erre tart!

Újabb baleset a sztrádán, ma már a sokadik...

Fotó: Illusztráció

Összeütközött egy kamion és két gépkocsi az M7-es autópálya 56-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Székesfehérvárnál. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakaszon a belső sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu