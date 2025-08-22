augusztus 22., péntek

Áramtalanították a járművet

1 órája

Átszakította a szalagkorlátot és árokba borult egy kamion a Dunántúlon

Címkék#jármű#m85#árok

Zaol.hu
Átszakította a szalagkorlátot és árokba borult egy kamion a Dunántúlon

Illusztráció

Forrás: ZH archívum

Átszakította a szalagkorlátot, majd árokba borult egy kamion az M85-ös autóút 7-es kilométerszelvényénél, Rábapatona térségében, a Sopron felé vezető irányban. A győri hivatásos, valamint az enesei és a rábapatonai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez. A tűzoltók áramtalanították az árokba borult járművet - írja a katasztrófavédelem.

