Átszakította a szalagkorlátot és árokba borult egy kamion a Dunántúlon

Átszakította a szalagkorlátot, majd árokba borult egy kamion az M85-ös autóút 7-es kilométerszelvényénél, Rábapatona térségében, a Sopron felé vezető irányban. A győri hivatásos, valamint az enesei és a rábapatonai önkéntes tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek a balesethez. A tűzoltók áramtalanították az árokba borult járművet - írja a katasztrófavédelem.