Baleset a 72-esen
1 órája
Kamion s személyautó ütközött a zalai vármegyehatár közelében – mentők is érkeztek a helyszínre
Egy kamion és egy személyautó ütközött össze Litéren, a 72-es főút Fő utcai szakaszán, a 4-es kilométerszelvény közelében.
A karambol következtében a kamionból üzemanyag szivárgott, amelyet a veszprémi hivatásos tűzoltók rövid időn belül megszüntettek. Az egység emellett áramtalanította a személyautót. A balesethez a mentők is kiérkeztek, írja a katasztrófavédelem.
