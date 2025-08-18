augusztus 18., hétfő

Baleset a 72-esen

1 órája

Kamion s személyautó ütközött a zalai vármegyehatár közelében – mentők is érkeztek a helyszínre

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze Litéren, a 72-es főút Fő utcai szakaszán, a 4-es kilométerszelvény közelében.

Zaol.hu

A karambol következtében a kamionból üzemanyag szivárgott, amelyet a veszprémi hivatásos tűzoltók rövid időn belül megszüntettek. Az egység emellett áramtalanította a személyautót. A balesethez a mentők is kiérkeztek, írja a katasztrófavédelem. 

A balesethez mentő is érkezett
Forrás:  ZH archívum

 

 

