Kamion alá szorult egy biciklis a dunántúli városban

Pénteken délelőtt egy kamion akart Celldömölkön a Sági útról jobbra, a Szomraky utca felé kanyarodni. Kanyarodás közben a kamionos nem vette észre a kamion mellett jobbra lévő biciklist, akit elütött. A kamionos észlelte, hogy valaminek nekiment, ezért kicsit vissza tolatott, de eközben a bicikli és a biciklis a kamion jobb első kereke alá szorult - adta hírül a vaol.hu.

Forrás: Horváth Balázs

A helyszínre elsőként a celldömölki tűzoltók érkeztek ki, akik kimentették a kerék és a bicikli alá szorult férfit. Az életveszélyes, válságos állapotban lévő fiatalt mentőhelikopter szállította el. További részletek fotókkal, videóval a vaol.hu-n!