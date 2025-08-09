augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Amfetamin biznisz

52 perce

A feketepiacon ez a fogás súlyos milliókat ért volna – Lezárult a nyomozás egy drogügyletben

Címkék#Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság#amfetamin#drog#ügy

Lezárták a nyomozást a zalai rendőrök egy nagyobb drogügyletben. A drog előállítás és kábítószer-kereskedelem gyanúsítottjainak a bíróságon kell majd felelniük.

Korosa Titanilla
A feketepiacon ez a fogás súlyos milliókat ért volna – Lezárult a nyomozás egy drogügyletben

Kábítószer kereskedelem ügyében nyomoztak a zalai rendőrök

Forrás: police.hu

Kábítószer-kereskedelem, drog előállítás, pénzmosás. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy amfetaminlabor bizniszét szüntették meg – írja a police.hu.

kábítószer kereskedelem
A kábítószer kereskedelem kár jövedelmező is lehet, itt lebuktak a dílerek
Forrás: police.hu

Véget vetettek a kábítószer-kereskedelemnek

A tájékoztatás szerint a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtés eredményeként azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített. A rendőrök eljutottak a drogot előállító két személyhez is, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. A nyomozók a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztálya segítségével 2024. február 13-án csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra. Az esetről korábban már beszámoltak, az ügy részleteiről sajtótájékoztatót is tartottak.

A dílereknél tartott kutatások során lefoglaltak 246,75 gramm kokaint, 259,4 gramm marihuánát, 1875 ecstasyt, 11 darab LSD-t, közel 8 kilogramm amfetamint, két gépjárművet, a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket, valamint különböző valutákat is.

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot.

A zalai nyomozók befejezték a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu