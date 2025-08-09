39 perce
A feketepiacon ez a fogás súlyos milliókat ért volna – Lezárult a nyomozás egy drogügyletben
Lezárták a nyomozást a zalai rendőrök egy nagyobb drogügyletben. A drog előállítás és kábítószer-kereskedelem gyanúsítottjainak a bíróságon kell majd felelniük.
Kábítószer kereskedelem ügyében nyomoztak a zalai rendőrök
Forrás: police.hu
Kábítószer-kereskedelem, drog előállítás, pénzmosás. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy amfetaminlabor bizniszét szüntették meg – írja a police.hu.
Véget vetettek a kábítószer-kereskedelemnek
A tájékoztatás szerint a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtés eredményeként azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített. A rendőrök eljutottak a drogot előállító két személyhez is, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. A nyomozók a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztálya segítségével 2024. február 13-án csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra. Az esetről korábban már beszámoltak, az ügy részleteiről sajtótájékoztatót is tartottak.
A dílereknél tartott kutatások során lefoglaltak 246,75 gramm kokaint, 259,4 gramm marihuánát, 1875 ecstasyt, 11 darab LSD-t, közel 8 kilogramm amfetamint, két gépjárművet, a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket, valamint különböző valutákat is.
A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot.
A zalai nyomozók befejezték a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.