Tűzoltó beavatkozás
1 órája
Ismét egy tűzeset Zalában
Száraz fű és fenyőfa kapott lángra az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 218-as kilométerszelvénynél, Eszteregnye közelében szerdán délután. A tüzet a nagykanizsai hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral eloltották - írja a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre