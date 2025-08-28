augusztus 28., csütörtök

Tűzoltó beavatkozás

26 perce

Ismét egy tűzeset Zalában

Címkék#tűzeset#tűz#autópálya

Korosa Titanilla

Száraz fű és fenyőfa kapott lángra az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 218-as kilométerszelvénynél, Eszteregnye közelében szerdán délután. A tüzet a nagykanizsai hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és vízsugárral eloltották - írja a katasztrófavédelem

 

