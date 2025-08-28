Jó vételnek tűnt és nem keltett gyanút – egy újabb sikeres internetes csalás története

Egy férfi online hirdetésben figyelt fel egy eladó kistraktorra, majd az eladóval telefonszámot cseréltek. A hirdető 48 ezer forint előleget kért, mivel „sok az internetes csalás, és nem akar áldozattá válni” – írja a police.hu.

Újabb internetes csalás, az online hirdetés átverés volt

Internetes csalás egy kistraktorral

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság által közölt tájékoztató szerint a gyanútlan férfi ennek eleget tett, elutalta a kért összeget, majd elindult a megadott címre. Közben telefonon hívták, hogy nem elég az előleg, utaljon még pénzt, de mivel már nem messze volt a helyszíntől, így közölte, hogy nem utal, hanem személyesen adja át a pénzt. Amikor megérkezett, kiderült, hogy a cím nem is létezik, a szomszédok az eladót nem ismerik, nem tudnak róla semmit. Ezt követően a csaló telefonon és interneten is elérhetetlenné vált.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen.