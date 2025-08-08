Tűzoltók segítettek
48 perce
Napok óta nem adott életjelet az idős ember a zalai városban
Illusztráció
Forrás: ZH
Pénteken délelőtt Lentiben riasztották a tűzoltókat. Régóta nem ért el rokona egy idős embert a városban egy Vörösmarty téri ingatlanban. A város hivatásos tűzoltóinak technikai segítségével a mentők bejutottak a helyszínre, ahol megtalálták az életjelet nem adó tulajdonost - írja a katasztrófavédelem.
