Tűzoltók segítettek

48 perce

Napok óta nem adott életjelet az idős ember a zalai városban

Korosa Titanilla
Napok óta nem adott életjelet az idős ember a zalai városban

Illusztráció

Forrás: ZH

Pénteken délelőtt Lentiben riasztották a tűzoltókat. Régóta nem ért el rokona egy idős embert a városban egy Vörösmarty téri ingatlanban. A város hivatásos tűzoltóinak technikai segítségével a mentők bejutottak a helyszínre, ahol megtalálták az életjelet nem adó tulajdonost - írja a katasztrófavédelem. 

 

