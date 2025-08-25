Tűzoltói beavatkozás
Családi ház udvarán égették a hulladékot Zalában – a tűzoltók nem hagyták annyiban
Irodai székeket, bútorokat és hulladékot égettek vasárnap délután Szepetneken, egy Ady Endre utcai családi ház udvarán – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A tüzet a nagykanizsai hivatásos tűzoltók oltották el vízsugárral és kéziszerszámok segítségével.
