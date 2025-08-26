augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A rendőrség kér segítséget

12 perce

Mi történik itt? Újabb fiatal lány tűnt el a zalai városból

Címkék#Horváth Renáta#Telefontanú#Lenti Rendőrkapitányság#segítség

A zalai rendőrök ismét a lakosság segítségét kérik, eltűnt egy lány Lentiből. Horváth Renáta egy hónapja nem ad magáról életjelet.

Korosa Titanilla

A Lenti Rendőrkapitányság körözést adott ki az ismeretlen helyen tartózkodó Horváth Renáta ügyében - adta hírül a police.hu.

Horváth Renáta
Horváth Renáta Lentiből tűnt el
Forrás: police.hu

Eltűnt Horváth Renáta

A 16 éves lány 2025. július 30-án a lenti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Renáta körülbelül 164 cm magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, fekete hajú, barna szemű. Eltűnéskor fekete melegítő nadrágot és fehér pólót viselt.

Vélt tartózkodási helye: Szentpéterúr és környéke. 

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Horváth Renátát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu